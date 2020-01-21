فنان شهير يثير مشاعر المصريين ويتصدر محركات البحث... فيديو

تصدر الممثل المصري الشهير، يوسف فوزي، محرك البحث "غوغل" في مصر، اليوم الثلاثاء، بعد تداول مقطع مصور حديث له بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر فوزي (74 عاما) في المقطع المصور، الذي تعدى مليون مشاهدة على موقع "فيسبوك"، من عدم تواصل أحد معه منذ فترة طويلة، وتحديدا منذ إعلان اعتزاله الفن في عام 2016.

وقال: "لا أحد يسأل عني، ليس هناك تواصل مع نقابة الممثلين المصريين، في السنوات الأخيرة، منذ ابتعادي عن الساحة تقريبا".

واضطر يوسف فوزي لاعتزال الفن، بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش، المعروف باسم "باركنسون".

وحرص الفنان يوسف فوزي، على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية، خاصة أنه بعيدا عن الأضواء منذ 4 أعوام تقريبا، منذ إصابته بمرض الشلل الرعاش، قائلا: "الوضع الصحي على ما يرام".

وبعد تداول تصريحات الفنان يوسف فوزي على نطاق واسع، عبر "السوشيال ميديا"، عبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عن دعمهم للممثل الشهير، ومن أبرزهم، الممثل شريف رمزي.

وغرد رمزي عبر حسابه على موقع "تويتر": "أصبح من الصعب جدا أن تعثر علي رجل يقال عنه أنه رجل بمعني الكلمة، هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للاحترام والطيبة والوطنية والأخلاق والرقي وصفاته العظيمة لا تعد ولا تحصى، ربنا يشفيه ويعافيه أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير الفنان يوسف فوزي".

أصبح من الصعب جدا أن تعثر علي رجل يقال عنه أنه رجل بمعني الكلمة هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للإحترام و الطيبة و الوطنية و الأخلاق و الرقي و صفاته العظيمة لا تعد ولا تحصي ربنا يشفيه و يعافيه أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير الفنان #يوسف_فوزي pic.twitter.com/gkR8vCO4WX — Sherif Ramzy (@SherifRamzy) January 21, 2020

​وكانت آخر أعمال يوسف فوزي الفنية قبل مرضه واعتزاله، المسلسل التلفزيوني "ولي العهد"، من بطولة حمادة هلال.

واشتهر يوسف فوزي من تقديم أدوار اتسمت بالشر، ومنها فيلم "الهروب" مع أحمد زكي، وفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" مع إسعاد يونس وسهير البابلي، كما شارك الممثل الكوميدي محمد سعد بطولة فيلمي "بوشكاش" و"اللمبي 8 غيغا".