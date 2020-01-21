طبيب يخلع ضرس مريض وهو على لوح تزلج... فواجه 46 تهمة

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية تقريرا حول انتشار مقطع الفيديو، ليكتشف أن المقطع يعود إلى طبيب الأسنان سيث لوكهارت، في ولاية ألاسكا الأمريكية.

ودفع انتشار المقطع أن ترفع السلطات التنفيذية في ولاية ألاسكا 46 اتهاما إلى طبيب الأسنان.

Hoverboarding dentist is found guilty after bizarre tooth extraction caught on tape https://t.co/wn2CqVYBG9 pic.twitter.com/dt0EHTEfVI — New York Post (@nypost) January 20, 2020

​واتهمت السلطات الطبيب بأنه عرض بتهوره المريض، الذي كان واقعا تحت أثر المخدر، إلى الخطر، بالإضافة إلى اختراقه خصوصية مرضاه، بتصوير نفسه وهو معهم من دون موافقتهم مستغلا وقوعهم تحت تأثير المخدر.

وغرمت محكمة أنكوريدج العليا لوكهارت بأكثر من 240 ألف دولار، بالإضافة إلى مصادرة 30% من ثروته.

Hoverboarding Dentist Found Guilty For Removing Teeth While Riding https://t.co/VwklE1hBDh pic.twitter.com/RsTMnrxzZP — Angela Jones (@angel_jones_aj) January 20, 2020

​واكتشفت جهات التحقيق أن طبيب الأسنان له سجل جنائي سلبي للغاية، في التهور بطرق "غريبة" لخلع الأسنان، واستخدامه أدوات "خطرة"، مثل لجوئه للتخدير الكامل بدلا من التخدير الموضعي لخلع أو حشو أسنان.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بحق لوكهارت يوم 3 فبراير، والتي قد تصر إلى غرامة تقدر بـ2.5 مليون دولار، بالإضافة إلى حرمان من ممارسة المهنة لأكثر من عام.