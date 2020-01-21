تطبيق جديد يتعرف على هوية الشخص عن طريق بصمة الرقص

أوجد العلماء في جامعة يوفاسكولا الفنلندية برنامج كمبيوتر ذكي يتعرف على الأشخاص عن طريق أسلوب الرقص، بغض النظر عن نوع الرقص، أو الموسيقى التي يرقص عليها.

ودرس الباحثون حركات 73 مشاركاً عند رقصهم على ثمانية أنماط مختلفة من الرقص، بما في ذلك البلوز، والريف، والميتال، والريغي، والراب وغيرها، بحسب ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال الباحثون إن البرنامج يعتمد على التعلم الآلي لتحليل 21 نقطة مختلفة من تعابير حركات الجسم في كل رقصة عبر كاميرا التقاط الحركة، وجمع البيانات مع بعض المعلومات العامة عن كل مشارك.

Forget about facial recognition! Computer scientists develop a new program that can identify people simply by the way they dance https://t.co/60CntDHL2x — ADN ADICOM MCHANGAMA (@AdinaneMCHANGAM) January 21, 2020

​وقالت الباحثة الدكتورة إميلي كارلسون: "كانت فكرتنا الأصلية هي معرفة ما إذا كان بإمكاننا استخدام التعلم الآلي لتحديد نوع الموسيقى التي كان المشاركون يرقصون عليها، بناءً على تحركاتهم".

ووجد الفريق أن برنامج التعلم الآلي قادر على التعرف على المشاركين في الدراسة البالغ عددهم 73 بعد التقاط حركات رقصهم بدقة بلغت 94%، وأوضح الباحثون أن لكل شخص توقيع فريد وثابت للحركة، بغض النظر عن نوع الموسيقى التي يرقص عليها أو يؤديها.

والمثير أن الفريق طور البرنامج لمعرفة إذا كان يمكن استخدام التعلم الآلي لتحديد نوع الموسيقى التي يرقص عليها المشاركون بناءً على حركاتهم، لكن البرنامج تعرف على المشاركين، أكثر من نوع الموسيقى، وتمكن من تحديد نوع الموسيقى بشكل صحيح بنسبة 30% فقط، مقابل 94% نسبة التعرف بدقة على المشاركين.