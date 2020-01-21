في عيد زواجها الثالث... كندة علوش تقدم وصفتها للزواج الناجح

احتفلت الممثلة السورية، كندة علوش، بمرور 3 سنوات على زواجها من الممثل المصري، عمرو يوسف.

وبتلك المناسبة، شاركت "علوش" صورة لها مع زوجها، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، ثم عرضت رؤيتها الخاصة للزواج، فقالت إن "الزواج ليس فقط صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان زفاف وشهر عسل وسفر واحتفالات، ولكنه طلعات ونزلات ومواقف صعبة وقاسية ومواقف حلوة، وبكاء وضحك ومشاجرات وحب.. الزواج اهتمام ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى".

وعن وصفتها لزواج ناجح يدوم سنوات، أكدت كندة علوش في منشورها أن الزواج يحتاج إلى شغل وتفكير وصبر، لأنه صعب جدا، وينجح بالحب والدعوات والنوايا".

واختتمت كندة علوش كلامها: "ليوم بيصيرو تلات سنين بحمد ربي على الحلو والمر ويارب العمر كله مع بعض".

ورزقت كندة علوش وعمرو يوسف بطفلتهما الأولى "حياة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

واحتفلت كندة علوش وعمرو يوسف بزفافهما، في يناير/ كانون الثاني عام 2017، في حفل حضره العديد من أصدقائهما.