20 وظيفة شاغرة لـ"مزارع حشيش" في مكتب عمل دولة رائدة

أعلن مكتب العمل السويدي على موقعه الرسمي عن فرصة عمل تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، منذ بداية الشهر الجاري.

ونشر المكتب من خلال موقعه إعلانا عن حاجته لنحو 20 مزارعا مختصين بزراعة الحشيش، للعمل في فرع الشركة باليونان.

وحددت شركة "أريوم أغريكول" الطبية مهام الوظيفة بالعمل على زراعة الأشتال والعناية بآلاف الأشتال المزروعة، وحددت موقعا خاصا للتقديم إلى الوظيفة.

وبحسب الإعلان، فإن الوظيفة تتطلب دقة كبيرة في العمل والاهتمام الشديد في مصنع الزراعة، والأهم أنها لا تتطلب خبرة ومعرفة سابقة بالعمل، لأن الشركة توفر تدريبا داخليا للموظفين، واشترطت الشركة وجود مهارات لغوية عالية لدى المتقدمين بالإنجليزية واليونانية، بحسب موقع "أكتار".

وتنتج الشركة الحشيش للاستخدام الطبي وتسعى لأن تكون رائدة في مجال الصناعات الطبية حول العالم، بالإضافة للبحوث والتطوير والإنتاج الصناعي للحشيش في أوروبا.