هل تنشره في الكوكب؟... إصابة البجع بإنفلونزا شديدة العدوى في شينجيانغ الصينية

أعلنت وزارة الزراعة الصينية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشافها إصابة بجع بإنفلونزا الطيور من سلالة شديدة الخطورة.

وبحسب الوزارة فإن السلالة التي أصيب فيها البجع، تعد من أخطر السلالات وهي (إتش 5 إن 6) وهي شديدة العدوى، وتعد هذه رابع حالة لإصابة بين البجع رصدتها الوزارة في شينجيانغ هذا الشهر.

وقتلت نحو 19 بجعة في البحيرة الصناعية التي تعيش فيها أنواع كثيرة من الطيور يقدر عددها بحوالي 150 طيرا، بحسب "رويترز".

ومن ناحية أخرى أعلنت الصين وفاة شخص رابع بالفيروس التاجي الجديد مع استمرار تزايد عدد الإصابات، في الوقت الذي يستعد فيه مئات الملايين من الصينيين للقيام برحلات عطلة السنة القمرية الجديدة.

وكانت الصين قد سجلت أكثر من 139 حالة إصابة جديدة بفيروس غامض خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد انتشاره من مدينة ووهان إلى مدن أخرى.

وأبلغت العاصمة الصينية بكين عن حالتي إصابة، بينما أبلغ مركز التكنولوجيا الجنوبي لمدينة شنجن عن حالة إصابة مشتبه بها.