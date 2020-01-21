أقوى مشهد إنقاذ في تاريخ الدراما... شاعر سعودي يسخر من مسلسل خليجي

وشارك الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ، المشهد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والذي يبين تعرض طفلة صغيرة للإغماء إثر إصابتها، فتقوم سيدة بإنقاذها بوضع ملصق طبي على ذراعها.
وما أن وضعت السيدة الملصق الطبي على ذراع الطفلة حتى استفاقت، وأصبحت على ما يرام، ليصف عبد اللطيف الشيخ المشهد ساخرا بأنه "أقوى مشهد إنقاذ في تاريخ الدراما الأجنبية والعربية والمحلية حصل عليه (مسلسل خليجي)".
اقوى مشهد انقاذ في تاريخ الدراما الاجنبية و العربية و المحلية حصل عليه ( مسلسل خليجي )— عبداللطيف آل الشيخ🇸🇦 (@Alshaikh2) January 21, 2020
🤔🤔🤔 pic.twitter.com/cNBTyMlENz
يا جماعة دلونا على هاللزقة السحرية ، و بالمرة نستغني عن جمعية الهلال الأحمر— فيصل بن عبدالله (@FaisalA1991) January 21, 2020
وتفاعل العديد من المغردين مع سخرية الشاعر السعودي من المشهد، ليعلق أحدهم: "يا جماعة دلونا على هذه اللزقة السحرية، وبالمرة نستغني عن جمعية الهلال الأحمر".
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