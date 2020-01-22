على غرار تسلا... مهندسون روس يصممون منزلا مقاوما لهجمات الزومبي... فيديو

بدأت فكرة المنزل المقاوم لهجمات الزومبي، بعدما قدمت تسلا في نهاية العام الماضي نموذجا أوليا لسيارة تسلا الجديدة التي تم وصفها بأنها مقاومة لهجمات الزومبي.

من الواضح أن عرض تسلا للمستقبل ألهم مركز "موديرن هومط المعماري في موسكو لإنشاء منزل مناسب لسيارة تسلا الجديدة، وتساءل القائمون على المركز عن من الذي قد يكون مهتمًا بمثل هذه السيارة المدرعة، دون أن يمتلك منزلا يناسب هذه السيارة، بحسب ما ذكر موقع "inosmi".

وصرح كبير مهندسي "موديرن هوم" المعماري أليكسي فيزفسكي "على ما يبدو، تم إنشاء السيارة من أجل إنقاذ مالكها، حتى في الظروف القاسية، أعتقد أننا نحتاج إلى منزل محمي بشكل جيد، ومخبأ يمكنك فيه النجاة من أي تهديد".

كما أن قدرة هذه الجدران المنحرفة على مقاومة هجمات الزومبي إنه مستوحى في هذا المشروع من مصممي تسلا ومصممي الغواصات النووية.

وقال فيزفسكي "عند العمل في منزل إلكتروني، كنا نأخذ بعين الاعتبار مبدأ بناء الغواصات الحديثة التي تتكون من عدة قواذف واقية، كما أن تصميم الغرفة المغلقة متعددة الطبقات في مشروعنا تضمن أقصى درجات الأمان في حالة وقوع كوارث مختلفة."

على الرغم من عدم تلقي أي طلبات حتى الآن لبناء المنزل، إلا أن المهندس المعماري يظن أن الشركة ستكون قادرة على بناء وبيع العديد من المباني بتصميم مماثل في المستقبل، بتكلفة تبدأ من 775 ألف يورو.