أذرع آلية تعد القهوة ثم تضع الأكواب في غسالة الأطباق... فيديو

طورت شركة "إل جي" للأجهزة الإلكترونية ذراعا آلية فائقة التكنولوجيا تستعرض مهاراتها في الطهي والضيافة في معرض "سي أيه إس" للإلكترونيات في لاس فيجاس.

وتتيح هذه الذراع إمكانية وضع تلك الأواني فيها ثم إزالتها منها. والآن ممكن نجد أنفسنا قريباً نسخر من تلك الفترة البدائية عندما كنا نضطر إلى التعامل مع غسالة الأطباق بأيدينا، على حد تعبير موقع "LG" الرسمي.

تدير مجموعة من الأذرع الآلية التي طورتها شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، المشهد في مطعم مستقبلي في المعرض حيث تقوم بتخمير قهوة "باريستا" ثم تنظف المفردات بعد ذلك.

تستطيع أذرع " LG CLOi" القيام بمهام مختلفة تناسب صناعة الضيافة، بما في ذلك أخذ الطلبات والطهي ووضع الأواني في غسالة الأطباق والتنظيف.