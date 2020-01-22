روسية تفوز بمسابقة ملكة جمال "سيدات الكون 2020"... صور

فازت الروسية كسينيا فيبيتسكايا، بمسابقة ملكة جمال "سيدات الكون 2020" في مسابقة شاركت فيها سيدات من كافة دول العالم.

المتسابقة الروسية تبلغ من العمر 43 عاما وهي أم لأربعة أطفال، وقد واجهت منافسة قوية من عدد كبير من المشاركات من مختلف أنحاء العالم.

قالت كسينيا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه كان من الصعب على لجنة التحكيم اختيار الأجمل، وأثنت على دور عائلتها وأصدقائها الذين قدموا لها كل الدعم.

وتابعت قائلة "أنا سعيدة لفوزي لأنني تمكنت من إظهار جمال المرأة الروسية للعالم، وقدرتها على التوفيق بين الجمال الخارجي والمهنة والأمومة".

يذكر بأن كسينيا تهوى قراءة الكتب الأدبية بالإضافة لممارستها رقص التانغو.