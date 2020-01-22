بريطانيا تعزل المسافرين القادمين من مناطق وجود فيروس كورونا

قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، اليوم الأربعاء، أن مطار هيثرو البريطاني سينشئ مناطق منفصلة للركاب القادمين من المناطق التي يوجد فيها فيروس كورونا الجديد.

وقال شابس لقناة "سكاي نيوز" "هذا شيء نراقبه عن كثب، ولا يمكن الاستهتار به، كانت هناك بعض الإعلانات هذا الصباح حول الرحلات الجوية التي تأتي مباشرة من المنطقة التي يوجد فيها إصابات إلى مطار هيثرو، فقمنا باتخاذ بعض التدابير الإضافية هناك، هذا لضمان أنه عندما تأتي الرحلات الجوية مباشرة إلى مطار هيثرو، هناك منطقة منفصلة للناس الواصلين من تلك المناطق".

وأعلنت الصين اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الفيروس الذي ظهر في البلاد إلى 9 وفيات، وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، وحذرت من أن الفيروس يمكن أن يتحول وينتشر بشكل أسرع.

وأمس قالت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، إن السلطات الروسية عززت مراقبة الحجر الصحي في المعابر الحدودية مع الصين بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأضافت غوليكوفا: "نظمت الحكومة جميع الفعاليات الضرورية الهادفة لخفض المخاطر على صحة مواطنينا، المتعلقة بإمكانية دخول العامل المسبب لهذا المرض إلى البلد، وذلك بصدد الوضع الوبائي الصعب الناتج عن انتشار مرض فيروس تاجي جديد".

وأكدت على أنه "تم اتخاذ تدابير لتدريب الكادر الطبي. وتم إقامة تعاون مع السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية".

يذكر أن فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965.

وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.