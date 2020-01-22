حفل زفاف مثليين في بلد عربي... فيديو

أثار مقطع فيديو من حفل زواج شخصين مثليين تمت إقامته في العاصمة نواكشوط جدلا واسعا، وردود فعل غاضبة بين الموريتانيين.

هذا وأكدت مصادر إعلام موريتانية أن الشرطة، اعتقلت ستة اشخاص من ضمنهم موظفين في بنك وعامل في مقهي في حفل زواج المثليين في نواكشوط الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا محدثا صدمة بليغة في المجتمع الموريتاني المحافظ.

كما تم اعتقال مالك ومسير الشقق التي أقيم الزواج بها وقد تم تصوير الزواج.

وأشارت وسائل الإعلام أنه تم نشر الفيديو عمدا وذلك للحصول على تعاطف ومساعدة روابط المثليين المرخصة رسميا في عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

ويجرم القانون الموريتاني الزواج المثلي بكل أنواعه، ويفرض عقوبات قاسية على المثليين، حيث تصنف موريتانيا من الدول التي تصل العقوبات فيها على المثليين أحيانا إلى الإعدام، رغم انتشار هذه الظاهرة في العقود الأخيرة بشكل كبير في البلاد.