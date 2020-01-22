مذيعة مصرية تهدد لاعب مصري على الهواء بـ"صورة"... فيديو

وقالت وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" على فضائية "أو إي"، إن "هذا اللاعب الذي يبدأ اسمه بحرف الصاد "مصنش العشرة"، ولا افتكر السنين الحلوة اللي قضاها جوا ناديه، لاعب موهوب وخد كل الدعم من النادي ومن الجماهير.. خد دعم ومساندة مخدهاش لاعب غيره ومع ذلك صمم على الفشل وخذل كل اللي وقفوا جنبه".

وأضافت أن اللاعب "قرر يكمل في طريق الضياع.. وأهل الكورة عارفين إن الالتزام هو اللي بيخلي لاعب كورة يبقا في السما زي صلاح.. وعدم الالتزام هو اللي بيدمر مواهب كتيرة زي اللاعب اللي بنتكلم عنه النهاردة.. مركون على الدكة وعنده مشاكل كتير، رغم إنه في نادي أي لاعب في مصر يتمنى بس يعدي من قدامه".

وتابعت: "ده أنت أكتر لاعب ناديه صبر عليه في مصر، وكان كل الناس بتحسدك على صبر ناديك عليك على غير العادة، تقوم في عز ما الناس كلها واقفة في ضهرك وعاوزه تساعدك عشان تقف على رجلك، تروح آخر الأسبوع اللي فات تسهر للصبح أنت عارف فين ها!! عند كورنيش النيل الجيزة.. افتكرت؟ كسبت ايه بقا من اللي انت عملته هناك واللي انت كنت فيه ده، طب شكلك ايه قدام الناس اللي كانت قاعدة قدامك وجمهورك؟!".

وأوضحت بسمة وهبة قائلة "لعلمك أنا مرضيتش انزل صورتك عشان الناس اللي كانت معاك، بس المرة الجاية هقول اسمك فخلي بالك".