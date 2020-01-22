وزيرة الثقافة المصرية: نخطط لإعادة مهرجان القراءة للجميع

قالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، إن الوزارة تعمل، بشكل جاد، على إعادة نشاط مكتبة الأسرة الخاصة، في مهرجان القراءة للجميع.

وأضافت الوزيرة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "من المفترض أن تجري فعاليات ثقافية روسية متعددة، في إطار عام الثقافة المصرية - الروسية".

وأكدت الوزيرة المصرية على الحضور الأفريقي الكبير خلال الدورة الحالية، من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يشار إلى أن الهيئة العامة للكتاب قد نظمت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن "بوستر" معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المقرر انعقادها خلال الفترة من 22 يناير/ كانون الثاني حتى 4 فبراير/ شباط 2020، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار "مصر أفريقيا... ثقافة التنوع".​