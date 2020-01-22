فيديو... رد فعل استثنائي من أناكوندا ضخمة دهس حيوان الكسلان رأسها

وجاء رد فعل الأفعى غريبا، حيث لم تهاجم الحيوان، بل تركته يمر في سلام.

الأناكوندا هي ثعبان كبير الحجم يصل طوله إلى ستة أمتار في الوضع الطبيعي وهناك بعض الطفرات جعلت طول الأفعى يصل إلى عشرة أمتار. موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية وهناك أنواع تعيش في أستراليا.

A sloth and an Anaconda meet each other pic.twitter.com/Xm7AeJ6azF — Life on Earth (@planetpng) January 21, 2020

أما الكسلان، فهو من طائفة الثدييات ويعيش عادة أعلى الأشجار وهو بطيء للغاية إلا أنه يدافع عن نفسه بمخالبه الحادة والمعقوفة بكل شراسة عند تعرضه لأي اعتداء. موطنه الأصلي أمريكا الوسطى.