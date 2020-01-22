أم تقترف جريمة في حق أبنائها وتعترف للشرطة...فيديو

اعترفت أم أمريكية بارتكاب جريمة قتل في حق أولادها الثلاثة، الذين لم تتجاوز أعمارهم 4 سنوات.

ووفقا لصحيفة" ذا صن" البريطانية، فإن الأم اعترفت بالجريمة بعد توجيه شرطة ولاية أريزونا لها اتهام بالقتل في حق أولادها. وقالت رقيب الشرطة مرسيدس فورتشن: "إن راشيل هنري اعترفت للشرطة أمس الثلاثاء، أنها تسببت بإيذاء أطفالها الثلاثة داخل منزلها في ولاية اريزونا، ما أدى إلى وفاتهم".

وأضافت الصحيفة أن الشرطة توجهت إلى البيت العائلي للمتهمة بعد تلقيها بلاغا من قريب الأم حول تعرض الأطفال لحادث مروع، وبعد وصول الشرطة إلى البيت عثرت في غرفة المعيشة على الأطفال وهم: طفل بعمر الثلاثة أعوام، وطفلتان إحداهما بعمر العامين والثانية بعمر السبعة أشهر، حيث كانوا فاقدين الوعي، ولم تظهر عليهم أي علامات رضوض أو جروح.

كما أشارت الصحيفة إلى أن رغم محاولة المسعفين إنعاشهم، لكن دون جدوى .

ولا تزال التحقيقات جارية مع والدهم ووالدتهم وقريبهم الذي يعيش في المنزل، لمعرفة أسباب الوفاة والدفع وراء إقدام هنري لارتكاب هذه الجريمة.