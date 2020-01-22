شاهد نهاية غير متوقعة لمواجهة بين دب ونمرين

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدب يدافع عن نفسه ضد نمرين اقتربا منه.

واضطر الدب للوقوف على قائمتيه الخلفيتين، دفاعا عن نفسه أمام النمر الذي اقترب منه في أحد الحدائق المفتوحة بالهند.

وتسبب رد فعل الدب في إفزاع النمر ليهرع تجاه زميله، قبل أن يركضا مسرعين بعيدا عنه.