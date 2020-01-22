فيديو... شركة صينية تعاقب موظفيها بطريقة غريبة

قررت شركة صينية معاقبة موظفيها بطريقة غريبة بسبب عدم تحقيق أهدافها خلال عام 2019.

ويظهر في مقطع فيديو، مجموعة من الموظفين بالبزات الرسمية وهم يزحفون داخل قاعة على أيديهم وأرجلهم.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نشر المقطع أحد الموظفين بالشركة، مصرحا بأن ذلك العقاب اختاره الموظفون بإرادتهم.

وشدد الموظف على أن طريقة العقاب، لم يكن لصاحب العمل أي دخل فيها، موضحا أن من تعرض للعقاب هم المديرون والمشرفون.