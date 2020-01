برسالة صوتية... يسرا تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الدم

View this post on Instagram

🎤رسالة شكر طمأنت فيها #يسرا جمهورها بعد “القلق” الذي تسبب حديثها فيه في برنامج “علمتني الدنيا” عن شك الأطباء لتعرضها للوكيميا وعلقت “التشخيص كان غلط و الكلام ده كان من 15 سنة”🙏🙏