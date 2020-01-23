فيديو لسعوديين يقومون بشوي تمساح يثير مواقع التواصل... شاهد

نشر حساب حمل اسم "رعد القصيم" مقطعا مصورا ظهر فيه عدد من الشباب يدخلون الى غرفة تواجد فيها عدد من التماسيح صغار الحجم وتمت تدفئتها بإستخدام نظام تدفئة منزلي.
عشانا اليوم تمساح 😋😋https://t.co/XRmdnrmcjx— ⚡️⛈رعد القصيم⛈⚡️ (@nasser7115) January 20, 2020
#ملك_التوقعات pic.twitter.com/cHdrOSFyUu
ليقوم هؤلاء الأشخاص بأخذ أحد التماسيح وسلخه والعمل على تتبيله ووضعه في الفرن لشوائه، ليتم تقديمه لاحقا إلى جانب طبق من الأرز.
نبي شي بدال التمساح بالمندي وش ترشحون لنا— ⚡️⛈رعد القصيم⛈⚡️ (@nasser7115) January 22, 2020
اهم شي يكون حلال
#قصمان_ياكلون_تمساح pic.twitter.com/yvtnzNPKSZ
الفيديو المنتشر شهد ردود أفعال متباينة ومنها الساخر، كما علق صاحب الحساب " مشعل الشيباني" قائلا: "طيب وش المشكله حنى حتى الضب في داخل جحره نسحبه بكعرته لين نطلعه وناكله".
#قصمان_ياكلون_تمساح— مشعل الشيباني (@masheyl511) January 22, 2020
طيب وش المشكله حنى حتى الضب في داخل جحره نسحبه بكعرته لين نطلعه وناكله pic.twitter.com/V3jAh74PJx
وعلق صاحب الحساب "جابر" بطريقة ساخرة ومستعينا بمقطع مصور، قائلا " القصمان في 2030 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه" نسبة الى المنطقة التي ينتمي اليها أصحاب الفيديو، بحسب رأيه.
القصمان في 2030 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه #قصمان_ياكلون_تمساح pic.twitter.com/U8PCzkujV6— جـابـر (@ambn126) January 22, 2020
كما وعلق صاحب الحساب "إبراهيم المنيف" قائلا "بصراحة منظر التمساح أصلاً يسد النفس، عاد كيف وهو مطبوخ، وكيف اتخيل نفسي آكله؟!
الله يكرم النعمة، كله على بعضه ما ينقبل
> لكن، (الأطعمة عبارة عن ثقافات)، وطالما أنه مسموح ومافي سبب للإنكار عليهم، فلا يسعنا أن نقول لهم إلا:
(بالهنا والعافية، الله يقبله) ".
#قصمان_ياكلون_تمساح— إبراهيم المنيف (@altamimi14) January 22, 2020
بصراحة منظر التمساح اصلاً يسد النفس، عاد كيف وهو مطبوخ، وكيف اتخيل نفسي آكله؟!😷
الله يكرم النعمة، كله على بعضه ما ينقبل
> لكن، (الأطعمة عبارة عن ثقافات)، وطالما انه مسموح ومافي سبب للإنكار عليهم، فلا يسعنا أن نقول لهم إلا:
(بالهنا والعافية، الله يقبله)😖
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