فيديو لسعوديين يقومون بشوي تمساح يثير مواقع التواصل... شاهد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، يُقال إنه لشباب من منطقة القصيم السعودية، وهم يقومون بشوي تمساح وأكله الأمر الذي أثار موجة من ردود الأفعال.

نشر حساب حمل اسم "رعد القصيم" مقطعا مصورا ظهر فيه عدد من الشباب يدخلون الى غرفة تواجد فيها عدد من التماسيح صغار الحجم وتمت تدفئتها بإستخدام نظام تدفئة منزلي.

ليقوم هؤلاء الأشخاص بأخذ أحد التماسيح وسلخه والعمل على تتبيله ووضعه في الفرن لشوائه، ليتم تقديمه لاحقا إلى جانب طبق من الأرز.

نبي شي بدال التمساح بالمندي وش ترشحون لنا



اهم شي يكون حلال



#قصمان_ياكلون_تمساح pic.twitter.com/yvtnzNPKSZ — ⚡️⛈رعد القصيم⛈⚡️ (@nasser7115) January 22, 2020

الفيديو المنتشر شهد ردود أفعال متباينة ومنها الساخر، كما علق صاحب الحساب " مشعل الشيباني" قائلا: "طيب وش المشكله حنى حتى الضب في داخل جحره نسحبه بكعرته لين نطلعه وناكله".

#قصمان_ياكلون_تمساح

طيب وش المشكله حنى حتى الضب في داخل جحره نسحبه بكعرته لين نطلعه وناكله pic.twitter.com/V3jAh74PJx — مشعل الشيباني (@masheyl511) January 22, 2020

وعلق صاحب الحساب "جابر" بطريقة ساخرة ومستعينا بمقطع مصور، قائلا " القصمان في 2030 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه" نسبة الى المنطقة التي ينتمي اليها أصحاب الفيديو، بحسب رأيه.

كما وعلق صاحب الحساب "إبراهيم المنيف" قائلا "بصراحة منظر التمساح أصلاً يسد النفس، عاد كيف وهو مطبوخ، وكيف اتخيل نفسي آكله؟!

الله يكرم النعمة، كله على بعضه ما ينقبل

> لكن، (الأطعمة عبارة عن ثقافات)، وطالما أنه مسموح ومافي سبب للإنكار عليهم، فلا يسعنا أن نقول لهم إلا:

(بالهنا والعافية، الله يقبله) ".