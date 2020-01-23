شركة روسية تطلق مظلة للنجاة من حرائق ناطحات السحاب... صور

وأكدت شركة "روستيخ" أنه يمكن استخدام هذه المظلات حتى من قبل الأشخاص غير المدربين، شرط أن تكون المباني مكونة من 9 طوابق وأكثر، أي يزيد ارتفاعها عن 33 مترا، كي تفتح المظلة بشكل كامل قبل الوصول إلى الأرض.
В России испытали парашют для спасения людей из небоскрёбов— Бессонная редакция (@ferraru) August 4, 2019
НИИ парашютостроения, принадлежащий госкорпорации «Ростех» испытал парашют «Шанс», который предназначен для спасения людей из высотных зданий. Такой парашют может понадобиться, например, в…https://t.co/exRjOerONG pic.twitter.com/BbyGZYNmy8
قال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" "لا نظير لنظام المظلات الجديد في العالم، تتمثل الميزة الرئيسية في القدرة على القفز من الارتفاعات المنخفضة، كما أنه لا توجد حاجة إلى تدريب خاص على استخدام المظلة لأنها تفتح في الارتفاع الصحيح بشكل مستقل".
تم تطوير "شانص" من قبل معهد أبحاث موسكو لهندسة المظلات، وتشمل بنية النظام: حقيبة مع نظام تعليق، وثلاث مظلات لتحمل سرعة الهبوط المحددة مسبقًا، بالإضافة إلى وصلة توفر إغلاقًا للصمامات الجانبية وتمديدًا للمظلات، ويمكن تعديل نظام التعليق وفقًا لحجم الجسم ولياقته البدنية، مما يضمن أقصى درجات الأمان عند القفز بالمظلة.
Ростех впервые продемонстрировал уникальную разработку для эвакуации людей из высотных зданий – индивидуальную парашютную систему «Шанс».— Ростех (@RostecRussia) July 26, 2018
Новый парашют позволяет десантировать человека со сверхмалых высот – от 30 метров. https://t.co/YBeb7EkfMK #парашют pic.twitter.com/OLhUvJYfor
كما أن تصميم وبناء وتشغيل المباني الشاهقة يفرض متطلبات سلامة متزايدة مع الزمن، ولكن في حالات الطوارئ، غالبا ما يكون الإخلاء صعبا، ولحل هذه المشكلة تم تطوير نظام المظلة الفردية التي يمكن أن تبسط عمليات الإنقاذ في المدن الكبرى الحديثة.
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