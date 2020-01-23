شركة روسية تطلق مظلة للنجاة من حرائق ناطحات السحاب... صور

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن إطلاق مظلة جديدة أطلقت عليها اسم "شانس" (فرصة)، يمكن استخدامها للهروب من ناطحات السحاب في حال نشوب حريق أو أي طارئ آخر.

وأكدت شركة "روستيخ" أنه يمكن استخدام هذه المظلات حتى من قبل الأشخاص غير المدربين، شرط أن تكون المباني مكونة من 9 طوابق وأكثر، أي يزيد ارتفاعها عن 33 مترا، كي تفتح المظلة بشكل كامل قبل الوصول إلى الأرض.

В России испытали парашют для спасения людей из небоскрёбов



НИИ парашютостроения, принадлежащий госкорпорации «Ростех» испытал парашют «Шанс», который предназначен для спасения людей из высотных зданий. Такой парашют может понадобиться, например, в…https://t.co/exRjOerONG pic.twitter.com/BbyGZYNmy8 — Бессонная редакция (@ferraru) August 4, 2019

​قال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" "لا نظير لنظام المظلات الجديد في العالم، تتمثل الميزة الرئيسية في القدرة على القفز من الارتفاعات المنخفضة، كما أنه لا توجد حاجة إلى تدريب خاص على استخدام المظلة لأنها تفتح في الارتفاع الصحيح بشكل مستقل".

تم تطوير "شانص" من قبل معهد أبحاث موسكو لهندسة المظلات، وتشمل بنية النظام: حقيبة مع نظام تعليق، وثلاث مظلات لتحمل سرعة الهبوط المحددة مسبقًا، بالإضافة إلى وصلة توفر إغلاقًا للصمامات الجانبية وتمديدًا للمظلات، ويمكن تعديل نظام التعليق وفقًا لحجم الجسم ولياقته البدنية، مما يضمن أقصى درجات الأمان عند القفز بالمظلة.

Ростех впервые продемонстрировал уникальную разработку для эвакуации людей из высотных зданий – индивидуальную парашютную систему «Шанс».

Новый парашют позволяет десантировать человека со сверхмалых высот – от 30 метров. https://t.co/YBeb7EkfMK #парашют pic.twitter.com/OLhUvJYfor — Ростех (@RostecRussia) July 26, 2018

​كما أن تصميم وبناء وتشغيل المباني الشاهقة يفرض متطلبات سلامة متزايدة مع الزمن، ولكن في حالات الطوارئ، غالبا ما يكون الإخلاء صعبا، ولحل هذه المشكلة تم تطوير نظام المظلة الفردية التي يمكن أن تبسط عمليات الإنقاذ في المدن الكبرى الحديثة.