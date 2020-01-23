بيتزا بطول 103 أمتار لجمع الأموال ومكافحة حرائق أستراليا... فيديو

قدم مطعم إيطالي في أستراليا بيتزا طولها 103 أمتار من نوع "مارغريتا"، لجمع المال من أجل فرق الإطفاء التي تكافح حرائق الغابات المشتعلة في البلاد.

وأفاد مطعم بيليغريني أن الأمر استغرق نحو 4 ساعات ونتج عنه 4 آلاف قطعة بيتزا، فيما ذهبت العائدات إلى خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز، بحسب ما ذكر موقع " boingboing".

وانتشر مقطع فيديو للبيتزا على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا دهشة الكثير من المستخدمين نظرا لحجمها الكبير.

وانتشرت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة في الساحل الشرقي لأستراليا، الخميس، فيما تجددت الآمال في إطفاء بعض حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت البلاد، أو على الأقل التخفيف من شدتها.

واستغلت فرق مكافحة الحرائق، شرقي أستراليا، تحسن ظروف الطقس، يوم الأحد، للسيطرة على حرائق الغابات، وذلك قبل ارتفاع متوقع في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة.

View this post on Instagram A post shared by Sir Eats-a-lot (@issac_eatsalot) on Jan 19, 2020 at 1:11am PST

وتواجه أستراليا منذ سبتمبر أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.

وتقول سلطات الإطفاء إنه لا يزال هناك 85 حريقا مشتعلا في أنحاء مقاطعة نيو ساوث ويلز، الخميس، لم تتم بعد السيطرة على 30 منها، و19 حريقا مشتعلا في فيكتوريا.