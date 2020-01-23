في اليوم الأول... وفاة كاتب داخل معرض الكتاب بالقاهرة

توفي داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الأول، الكاتب الصحفي الشاب محمد حسن خليفة، أثناء تجوله في المعرض.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الدستور" المصرية، سقط خليفة فاقدا الوعي خلال سيره داخل المعرض، وفشلت محاولات إسعافه ليتم الإعلان عن وفاته داخل المستشفى الجوي..

وكشف الأطباء أن سبب وفاة صاحب الـ22 عاما، هو توقف مفاجئ لعضلة القلب.

اليوم السابع | "ذهب لرؤية مجموعته القصصية وبعد ذلك شعر بالتعب وتوقفت عضلة قلبة"https://t.co/QU8pZowGuc pic.twitter.com/gg3qschFyu — أخبارك.نت (@akhbarak) January 23, 2020

محمد حسن خليفة صدر له هذا العام في معرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد".

يذكر أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، افتتح يوم الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني، فعاليات النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى الرابع من فبراير/ شباط.