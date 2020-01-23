تاريخ السعودية في مسلسل رسوم متحركة على الطريقة اليابانية... فيديو

أعلنت شركة إنتاج سعودية، تابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية، إطلاق مسلسل سعودي على طريقة الرسوم المتحركة اليابانية، باسم "أساطير في قادم الزمان".

ونشر الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية" السعودية عبر "تويتر"، مقطعا من أحداث المسلسل المؤلف من 13 حلقة، وسيعرض على قناة "إم بي سي 1" أسبوعيا، ابتداء من يوم غد الجمعة.

فيديو | إطلاق أول مسلسل سعودي "أساطير في قادم الزمان" بأسلوب الرسومات اليابانية#الإخبارية pic.twitter.com/VBNtvjoDbh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2020

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن المسلسل يستهدف الجمهور السعودي والعربي عبر الحلقات الثلاثة عشرة، التي تدور أحداثها في مستقبل المملكة، وتقدم أجمل وأروع الحكايات التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم، حيث ترويها الجدة "أسماء" لأحفادها وقطهم الآلي "أنيس"، مقدّمة لهم النصائح وحِكَم الماضي في شكل أحداث ومحطات زمنية.

باقي يومين و تبدأ مغامرة مسلسل أساطير #في_قادم_الزمان .

تابعونا يوم الجمعة على شاشة @mbc1 الساعة ٤ العصر.

إيش تتوقعون تكون قصة البداية ؟ pic.twitter.com/MUpRNRVOiE — Manga Productions (@manga_prd) January 22, 2020

وأضافت الصحيفة أن المسلسل يعتبر نافذة على التاريخ يربط الأطفال بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، ويعرفهم على تقنيات المستقبل، ويحتفي باللغة العربية وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي ملهم.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للمسلسل، قائلا: "نهدف من خلال أعمالنا إلى إيجاد بيئة متكاملة في المملكة والعالم العربي تعنى بتطوير المحتوى الإبداعي والإيجابي الهادف للأجيال القادمة، إضافة إلى تصدير الثقافة السعودية إلى العالم في قالب جذاب ومبتكر".