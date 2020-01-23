افتتاح أول متحف لعشاق تصوير "السيلفي" في دبي... فيديو

وبحسب قناة "الغد" التي نقلت حديث مؤسسة المتحف وتدعى رانيا نفاع التي قالت: "إن الكثير من الناس يحبون التصوير ويوثقون لحظاتهم أثناء يومهم، وفكرة المتحف جاءت حبًا لفن التصوير والديكور، ويهدف إلى تعزيز الفن والإبداع لدى عشاق السيلفي".

وأضافت "يوفر المكان كل ما هو مناسب لالتقاط أروع الصور وتخليد أجمل اللحظات، حيث يوجد 15 غرفة بديكورات وإضاءات مختلفة".

واستوحيت فكرة المتحف من أن سكان الإمارات وخاصة السياح يلتقطون السيلفي بشكل يومي، وهذا المتحف هو الأول من نوعه، حيث تتغير ديكورات الغرف بحسب الأحداث الجارية في دبي.