نانسي عجرم تؤكد استمرارها في "ذا فويس كيدز" بطريقتها الخاصة

أكدت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الخميس، استمرارها في برنامج المسابقات الغنائية للأطفال، "ذا فويس كيدز"، على طريقتها الخاصة.

وشاركت عجرم صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهي مرتدية لفستان أحمر، هو اللون الذي يميز البرنامج، كما أشارت بعلامة النصر، وهي رمز برنامج "ذا فويس كيدز".

View this post on Instagram ✌🏻❤️#TheVoiceKids #NancyAjram @tonysawayasalon @fadykataya @onze_heures_onze A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Jan 23, 2020 at 8:38am PST

ويعد هذا هو أول رد من نانسي عجرم، بعد مزاعم استبعادها من برنامج "ذا فويس كيدز".

وكانت تقارير ذكرت خلال الفترة الماضية، أنه تم استبعاد نانسي عجرم من الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، بسبب استمرار التحقيقات في واقعة مقتل اللص، الذي حاول سرقة منزلها في لبنان.

لكن، أعلن مدير البرامج الترفيهية في "إم بي سي"، أليكس معوشي، قبل أسبوع لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، أن :"نانسي عجرم باقية، والأقاويل التي تتردد غير صحيحة".

ولفت إلى أن نانسي عجرم ستصور في 24 فبراير/ شباط المقبل، الحلقة النصف النهائية، وفي 7 مارس/ آذار الحلقة النهائية.

وأضاف أن الفنانة اللبنانية ستشارك في الموسم الرابع والمقبل من البرنامج.

وفي آخر تطورات القضية، أعلنت رحاب بيطار، محامية والدة القتيل، أن أولى جلسات التحقيق مع زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بدأت في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، اليوم الخميس.

وأضافت عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن "الجلسة للاستماع إلى أقوال الهاشم في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب السوري محمد الموسى وقتله".، مشيرة إلى أنه "خلال الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاموه وتم استجوابه".

وتابعت أنه "تبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبينما تتضح الأمور، ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية".

يشار إلى أن القاضية غادة عون كانت ادعت على الهاشم بتهمة القتل بموجب المادة 547 التي تتراوح مدة عقوبتها من 15 إلى 20 سنة معطوفة على المادة 229 التي تعطي أسبابا تخفيفية إذا ثبت أن القتل جاء كدفاع عن النفس.