مصطفى شعبان يرد على الهجوم بعد إعادته لفيلم عادل إمام "حتى لا يطير الدخان"

رفض الممثل المصري، مصطفى شعبان، اليوم الخميس، التعليق على مسلسله التلفزيوني الجديد، "حتى لا يطير الدخان"، الذي سبق وأن قدمه الفنان المصري، عادل إمام، بنفس الاسم، ولكن على شاشة السينما، في ثمانينيات القرن الماضي.

وأكد شعبان خلال ندوة أقيمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51، أنه يفضل أن يكون الحديث عن المسلسل بعد عرضه على الشاشات، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف أن "رواية الكاتب الراحل، إحسان عبد القدوس، ليست حكرا على أحد، وأنها متاحة للجميع، وننتظر حتى يتم عرض المسلسل، وحينها نرى هل سينجح أم لا".

وتعرض مصطفى شعبان لانتقادات من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد إعلانه تصوير مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، واتهموه بأنه يحاول تقليد الفنان عادل إمام.

وكان الفنان عادل إمام، علق على إعادة مصطفى شعبان، تقديم فيلمه "حتى لا يطير الدخان"، قائلا: "ربنا يوفق الجميع، وكل مبدع حر في اختيار ما يقدمه على الشاشة".

وكان عادل إمام لعب بطولة فيلم "حتى لا يطير الدخان" في عام 1984، وهو عن قصة للأديب المصري، إحسان عبد القدوس، وتشاركه بطولته الممثلة سهير رمزي.

وتدور أحداث الفيلم، حول الطالب البسيط في كلية الحقوق "فهمي"، الذي يتخلى عن مثاليته، عندما يصطدم بالواقع المرير، ويرى زملاءه ومن حوله يصرفون ببذخ ويسخرون من فقره، بل ويرفضون مساعدته لعلاج والدته، في الوقت الذي يعمل لخدمتهم، ويقرر الانتقام من جميع من خذله وهو فقير، بالإتجار في المخدرات.

ومسلسل "حتى لا يطير الدخان" يكتب السيناريو والحوار له، مدحت العدل، وهو من إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته الفنان حسين فهمي.

وكان آخر مسلسلات مصطفى شعبان "أبو جبل"، في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته، نجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسني وعايدة رياض وأحمد خالد صالح.