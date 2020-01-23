بسبب الإصابات... مادونا تلغي حفلان في أسبوع واحد

ألغت المطربة الأمريكية، مادونا، حفلا غنائيا لها في البرتغال، والذي من المقرر أن تحييه الثلاثاء.

وأوضح منظم جولة مادونا الغنائية، أنها ألغت الحفل، الذي كان سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، بسبب آلامها الناجمة عن "إصاباتها المستمرة".

وشكر المنظم، جمهور مادونا على دعواتهم لها بالشفاء والتعافي.

يشار إلى أن هذا هو ثاني حفل تلغيه مادونا في لشبونة بالبرتغال، إذ كان الحفل الأول مقررا إحيائه يوم الأحد الماضي، الموافق 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكرت تقارير، أن مادونا ألغت حفلها الأول في العاصمة البرتغالية، قبل 45 دقيقة من إحيائه، بحسب موقع "بينك نيوز" البريطاني.

وكتبت مادونا، البالغة من العمر 61 عاما، وقتها، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "شكرا لك مرة أخرى لشبونة! آسفة اضطررت إلى إلغاء الليلة، ولكن يجب أن أستمع إلى جسدى والراحة!!".

وأضافت في رسالتها التي نشرتها مع مقطع فيديو لأحد عروضها، "هذا الجانب الأبيض الذى حصل لى خلال بقية العرض! أراكم يوم الثلاثاء".

وشاركت مادونا، الثلاثاء، مقطع مصور لها وهي تسير بعصا، وكذلك مقطع آخر وهي تأخذ حماما ثلجيا.

يشار إلى أن مادونا، ألغت 3 حفلات من أحدث جولاتها الغنائية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، التي كان من المقرر أن تقام في مدينة بوسطن الأمريكية، بناء على أوامر الأطباء، بسبب "الألم الشديد".