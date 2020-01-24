زوج من الفيلة يتجول في شوارع مدينة روسية لاعبا بالثلوج... فيديو

أصيب العمال والسكان بالذهول عندما نظروا عبر نوافذهم ولم يروا إلا فيلين هنديين يستحمان في الثلج في شوارع مدينة يكاتيرينبورغ الروسية أمس الخميس.

أصيب سكان مدينة يكاتيرينبورغ الروسية بالذهول، عندما استيقظوا صبيحة يوم الخميس، وتفاجأوا بفيلين هنديين يلعبان بالثلوج في شوارع المدينة.

يعود الفيلان كارلا، البالغة من العمر 45 عامًا وروني البالغة من العمر 50 عامًا إلى سلالات هندية، وكانا قد خرجا من السيرك الإيطالي الزائر في المدينة، بعد جولة في العديد من المدن الروسية انطلاقا من سان بطرسبورغ.

كما يظهر الفيديو، كيف تعاون السكان المحليين وموظفوا السيرك باستخدام الحبال لإرجاع الفيلة مرة أخرى إلى السيرك، وقالت إدارة السيرك في بيان على الإنترنت "الفيلة شخصيات عاطفية، وهي ذكية للغاية".

ينتمي الفيلان إلى عائلة "Togni"، وهي أقدم سلالات السيرك في إيطاليا، وتم إحضار "كارلا وروني" في رحلة طولها 16000 كم، في وقت سابق من هذا العام لأداء جولة عروض سيرك في مدن مختلفة .

وقال المدير الفني للسيرك سيرغي بوندارتشوك "نحن نحب حيواناتنا كثيرًا، فهي أسرتنا، وهم أيضًا يحبون السيرك، ويشعرون بالملل دون عمل، ستعيش حيواناتنا وتموت معنا، ولن تعيش في البرية".

وتم إقناع الفيلة في النهاية بالعودة إلى السيرك دون أية إصابة للسكان أو ضرر بالممتلكات العامة، بسبب اعتياد الفيلين على التعامل مع البشر، دون هلع أو ردات فعل غير محسوبة.