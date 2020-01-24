سكان شنغهاي في ذعر لقدوم الآلاف من منطقة تفشي فيروس "كورورنا"... فيديو

هرع سكان مدينة ووهان، الذين تمكنوا من مغادرة المدينة بسياراتهم الخاصة قبل إغلاقها بسبب اندلاع فيروس كورونا، إلى شنغهاي.

وتداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها أعداد هائلة من السيارات وهي في طريقها إلى شنغهاي.

وحسب التعليقات فإن سكان شنغهاي في حالة من الذعر، لأن ما يقرب من 70 ألف سيارة تحمل لوحات ترخيص ووهان تقترب من المدينة.

يذكر أنه في جميع أنحاء ووهان توجد حواجز على الطرق يتم عليها فحص الركاب والسائقين بحثًا عن علامات المرض. وفي المجموع، يعيش أكثر من 11 مليون شخص في المدينة، كما توقفت الحافلات والسكك الحديدية والاتصال الجوي معها.

ووفقا لصحيفة بكين نيوز، تمكن حوالي 300 ألف شخص من مغادرة المدينة قبل إغلاق ووهان، حيث انطلق 16 قطارا إلى بكين و42 إلى تشانغشا و26 قطارًا آخر إلى قوانغتشو.