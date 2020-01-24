سكان شنغهاي في ذعر لقدوم الآلاف من منطقة تفشي فيروس "كورورنا"... فيديو

وتداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها أعداد هائلة من السيارات وهي في طريقها إلى شنغهاي.
وحسب التعليقات فإن سكان شنغهاي في حالة من الذعر، لأن ما يقرب من 70 ألف سيارة تحمل لوحات ترخيص ووهان تقترب من المدينة.
这次封城正值中国最重要的春节假期，所以大批人的生活受影响。从前天开始，武汉市所有公务员已经停止休假和外出，投入到这次疫情控制中。现在人们出现恐慌是好事，有利于控制疫情传播，我相信它会在未来一个月逐步得到解决。 pic.twitter.com/8JqP18oLxn— 专注 (@lannyone) January 23, 2020
يذكر أنه في جميع أنحاء ووهان توجد حواجز على الطرق يتم عليها فحص الركاب والسائقين بحثًا عن علامات المرض. وفي المجموع، يعيش أكثر من 11 مليون شخص في المدينة، كما توقفت الحافلات والسكك الحديدية والاتصال الجوي معها.
这好像是武汉有史以来的第一次 pic.twitter.com/XH9pfGjB8r— 专注 (@lannyone) January 22, 2020
ووفقا لصحيفة بكين نيوز، تمكن حوالي 300 ألف شخص من مغادرة المدينة قبل إغلاق ووهان، حيث انطلق 16 قطارا إلى بكين و42 إلى تشانغشا و26 قطارًا آخر إلى قوانغتشو.
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