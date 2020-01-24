الولايات المتحدة ترفض تسليم بريطانيا زوجة دبلوماسي أمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن "الولايات المتحدة رفضت طلب بريطانيا تسليم زوجة دبلوماسي أمريكي كانت طرفاً في حادث مروري أسفر عن مقتل شاب بريطاني".

وتحاول بريطانيا إعادة مواطنتها آن ساكولاس، بعد الحادث الذي وقع في أغسطس/آب الماضي، وأدى إلى مقتل الشاب "هاري دن" (19 عاماً)، الذي كان يقود دراجة نارية.

US Secretary of State Pompeo denies extradition request for Harry Dunn suspect Anne Sacoolas, while vowing to bury Assange in a dungeon.



Committing a crime while working for the US state is fine. Just don't expose those in the US state committing crimes. https://t.co/YWlC12lNF3 — Bean🔥 (@SomersetBean) January 24, 2020

​ولفت متحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أنه "وقت وقوع الحادث وخلال مدة إقامتها في المملكة المتحدة، فإن ساكولاس في هذه القضية لديها حصانة من الملاحقة الجنائية". وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على طلب التسليم الذي قدمته المملكة المتحدة فسوف يجعل الاحتجاج بالحصانة الدبلوماسية باطلاً من الناحية العملية وسيمثل سابقة مقلقة للغاية"، بحسب ما أعلن موقع "nbcnews".

وأشارت أسرة الشاب دن إلى أن "ساكولاس (42 عاماً) كانت تقود سيارتها في الاتجاه المعاكس عند وقوع الحادث قرب قاعدة لسلاح الجو في وسط إنكلترا يستخدمها الجيش الأمريكي"، بحسب الموقع.

وبحسب التقارير، فإن "ساكولاس منحت حصانة دبلوماسية وغادرت بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث"، وقال محاميها إنها "لن تعود بمحض إرادتها إلى بريطانيا لاحتمال سجنها بسبب حادث فظيع، ولكن غير مقصود".

The US was never going to agree to the extradition. We are too insignificant.



If only we were part of a union of nations who could stand up to the US.. Hmmmmm.https://t.co/c9Bf2WbKO5 — Daily Reality (@Daily_Reality_) January 24, 2020

​وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن "ساكولاس أخطأت باستخدامها الحصانة الدبلوماسية لمغادرة بريطانيا"، داعياً "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة النظر في الموقف الأمريكي".