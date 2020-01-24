مدراء صينيون يعاقبون أنفسهم ويزحفون أمام موظفيهم... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قيل أنه لمجموعة من المدراء الذين قاموا بالزحف أمام موظيفهم، في تعبيرا عن اعتذارهم عن فشلهم في تحقيق أهدافهم الوظيفية.

وانتشر الفيديو بشكل كبير، ولاقى هذا الفيديو رواجاً واسعاً على الإنترنت، وقالت إحدى المصادر أنّ "المديرين ومساعديهم قاموا بهذه الحركة لأنهم فشلوا في تحقيق أهداف المبيعات الخاصة بشركتهم"، بحسب ما نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

Chinese company executives CRAWL on the floor in front of staff 'after failing to hit their targets'.



This has been done in the past & turned out to be a publicity stunt.



But I think we should make our politicians do this for their abysmal failures.https://t.co/RgWsG1Etds pic.twitter.com/fvvfUihWxl — 🇦🇺🇬🇧🇮🇪 ✝️ @EmmaDownUnder ✡️ 🇭🇺🇵🇱🇦🇺 (@emm_downunder) January 22, 2020

​إلى ذلك، أوضحت تقارير أنّه "جرى تصوير هذا الفيديو في مقاطعة جيلين في شمال شرقي الصين خلال حفل نهاية العام لشركة مطاعم". وأوضح موظف في الشركة، لوسائل الإعلام المحلية، أن جميع المشرفين على الشركة تطوعوا للعقاب بهذه الطريقة.