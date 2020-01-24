"اعثر على امرأة قادرة على فعل كل شيء"... شاهد تحديا جديدا يغزو الإنترنت

بدأ تحدّ جديد بداية هذا الأسبوع على إنستغرام، حيث ينشر المشاهير والمستخدمون أربع صور لهم تابعة لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

والمواقع هي "لينكد إن" و"إنستغرام" و"فيسبوك" و"تيندر"، فمثلا تكون عادة الصور على "لينكد إن" جادة وعملية، أما صورة الحساب الشخصي على فيسبوك تكون واضحة وصورة إنستغرام تكون أكثر استرخاء، أما الصورة الشخصية على تيندر فتكون غالبا مغرية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolly Parton (@dollyparton) 21 Янв 2020 в 10:02 PST

وبدأت التحدي المغنية الأمريكية الشهيرة دولي بارتون البالغة من العمر 74 عاما، حيث نشرت صورا مع تعليق: "اعثر لنفسك على امرأة قادرة على فعل كل شيء".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow) 22 Янв 2020 в 1:20 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner) 22 Янв 2020 в 2:06 PST

وهكذا قام المستخدمون على نشر صور شخصية مثالية لكل موقع، وتابع عدد من المشاهير خطى دولي على تويتر وإنستغرام، بينهم إلين دي جينيرز وميندي كالينج وكريستين تشينوويث وجينيفر غارنر وكيري واشنطن وغيرهم.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marsha-Mallow (@miss_marshamallow) 23 Янв 2020 в 6:26 PST

The lion cubs have their new profile pics!

We couldn't resist joining in on this fun meme challenge!#napleszoo #dollypartonchallenge #lions #cuteanimals pic.twitter.com/a0HjhXfBfw — Naples Zoo (@NaplesZoo) January 23, 2020

ولم يشارك الناس فقط في التحدي فقام المستخدمون بنشر صور للحيوانات أو الطبيعة أو لوحات رسم أو المعالم السياحية.