أحلام توجه "تحية خاصة" في ختام "موسم الرياض"... فيديو

وجهت المطربة الإماراتية، أحلام، تحية خاصة، من الحفل الغنائي، الذي أحيته في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، ويقام تكريما لمشوارها الفني الممتد إلى 25 عاما.

وحرصت أحلام بعد انطلاق حفلها في الرياض، والذي يحمل اسم "ليلة فنانة العرب"، على توجيه التحية إلى صديقتها، الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، التي مرت بأزمة صحية خلال الأشهر الماضية.

وقالت أحلام للجمهور، وفي حضور فجر السعيد بنفسها: "لن أنسى أن أرحب بشخص غالي عزيز وحبيب، وأعتبر أن 2020 بداية سنة جديدة في عمرها الجديد، وإن شاء الله عمرك طويل، الإعلامية الكبيرة فجر السعيد".

أحلام توجه تحية خاصة لصديقتها الإعلامية فجر السعيد من على المسرح والتي حرصت على حضور الحفل#ليلة_فنانة_العرب النجمة #أحلام في #الرياض على مسرح أبو بكر سالم#روتانا_موسيقى @AlsaeedFajer@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/JzRUBTdA7K — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 24, 2020

​ويأتي حفل أحلام تزامنا مع ختام "موسم الرياض"، اليوم الجمعة.

إطلالة مبهرة لأحلام على المسرح في ليلتها بالرياض#ليلة_فنانة_العرب النجمة #أحلام في #الرياض على مسرح أبو بكر سالم#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/0Ho1FPj3tc — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 24, 2020

وغردت أحلام، عن حفلها "ليلة فنانة العرب": "تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفردة وتحمل اسمي أحلام، وفي ختام موسم الرياض، شكرا معالي المستشار، تركي آل الشيخ، على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسه وعشرين عام توجت بـ "ليلة فنانة العرب"، أنتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي، ولولاكم لما كنت أحلام بنت زايد".

تكليف وتشريف ان تكون لي ليله منفرده وتحمل اسمي #احلام وفي ختام موسم الرياض شكراً معالي المستشار تركي ال الشيخ على تقديرك الكبير لي ولمسيره استمرت خمسه وعشرين عام توجت ب #ليلة_فنانة_العرب انتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي ولولاكم لما كنت #احلام 🙏🏻💚🇸🇦 #بنت_زايد🇦🇪 pic.twitter.com/bziH0Z17wK — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) January 19, 2020

وكانت أحلام أحيت آخر حفلاتها الغنائية، خلال فعاليات معرض "أنا عربية"، المقام ضمن ليالي "موسم الرياض"، بعد أن شاركت للمرة الأولى بحفلات السعودية في شهر مارس/ آذار 2018.