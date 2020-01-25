السكان يتساقطون في شوارع ووهان بسبب فيروس كورونا.. فيديو

وأغلقت الصين مدينة ووهان ومنعت السكان من مغادرتها خوفا من انتشار فيروس كورونا في سائر البلاد.

All friends very careful china corona virus very dangerous pic.twitter.com/eJdctYV2d7 — Single life (@single_life_000) January 24, 2020

ولم يتبين إن كانت هذه الفيديوهات حقيقية أم لا رغم أن تفاصيل الفيديو تدل أن الأحداث تقع هناك.

Corona virus suspect haven't been handled by a doctor in Wuhan Hospital #WuhanCoronovirus pic.twitter.com/Qe534EPeAL — وان (@wankasturi1) January 24, 2020

وأعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 26 مواطنا، وأصاب المئات، بينهم حالات في الولايات المتحدة وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا وأستراليا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.