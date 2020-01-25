سر إحياء إيهاب توفيق حفلا غنائيا بعد أيام من وفاة والده... صور

ويعد الحفل هو أول ظهور لتوفيق، بعد وفاة والده، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري إثر حريق اندلع في منزلهما.
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#SceneLive: The nostalgia is hitting hard tonight as the original Bob, the one and only, @ehabtawfiksinger takes the stage, throwing it all the way back to the 90s with his iconic pop hits! Then, @the_djunkie takes over with his groovy set, leaving us no choice but to slam dance this Friday night away. • 📸: @thecairozoom
لكن، أكد مصدر مقرب من إيهاب توفيق، أن المطرب المصري تعاقد على هذه السهرة منذ فترة، قبل حادث وفاة والده، مشيرا إلى أنه كان يستطيع إلغاءها، ولكنه رفض ذلك، مفضلا تخطي أحزانه واستمرار حياته بشكل طبيعي، بحسب موقع "فوشيا".
وشارك في عزاء والد إيهاب توفيق، الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بالقاهرة، العديد من الفنانين، أبرزهم المطرب المصري مصطفى قمر والمطرب الإماراتي حسين الجسمي والممثلة المصرية ليلى علوي والممثل المصري محمد لطفي، والمطربة اللبنانية كارول سماحة، والفنانة المصرية فيفي عبده، والفنان المصري محمود حميدة، ومن نجوم الرياضة، شادي محمد وعبد الظاهر السقا، وهشام حنفي، وثروت سويلم، وخالد بيبو.
وقال إيهاب توفيق: "شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي وركضت محاولا إنقاذه لكن ألسنة اللهب والدخان الكثيف منعاني"، بحسب تصريحاته لموقع "مصراوي".
وأكمل: "تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان".
وأوضح إيهاب توفيق أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في مدفأة موجودة في غرفة والده.
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