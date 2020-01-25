سر إحياء إيهاب توفيق حفلا غنائيا بعد أيام من وفاة والده... صور

تعرض المطرب المصري، إيهاب توفيق، لهجوم من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحيائه حفلا غنائيا، مساء أمس الجمعة، في أحد الملاهي الليلة بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد مرور أسبوعين على وفاة والده.

ويعد الحفل هو أول ظهور لتوفيق، بعد وفاة والده، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري إثر حريق اندلع في منزلهما.

لكن، أكد مصدر مقرب من إيهاب توفيق، أن المطرب المصري تعاقد على هذه السهرة منذ فترة، قبل حادث وفاة والده، مشيرا إلى أنه كان يستطيع إلغاءها، ولكنه رفض ذلك، مفضلا تخطي أحزانه واستمرار حياته بشكل طبيعي، بحسب موقع "فوشيا".

وشارك في عزاء والد إيهاب توفيق، الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بالقاهرة، العديد من الفنانين، أبرزهم المطرب المصري مصطفى قمر والمطرب الإماراتي حسين الجسمي والممثلة المصرية ليلى علوي والممثل المصري محمد لطفي، والمطربة اللبنانية كارول سماحة، والفنانة المصرية فيفي عبده، والفنان المصري محمود حميدة، ومن نجوم الرياضة، شادي محمد وعبد الظاهر السقا، وهشام حنفي، وثروت سويلم، وخالد بيبو.

يشار إلى أن الراحل أحمد توفيق، والد إيهاب توفيق ، توفي في حريق نشب بمنزله في مدينة نصر في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وشيعت جنازته من مسجد السلام بمدينة نصر.

وقال إيهاب توفيق: "شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي وركضت محاولا إنقاذه لكن ألسنة اللهب والدخان الكثيف منعاني"، بحسب تصريحاته لموقع "مصراوي".

وأكمل: "تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان".

وأوضح إيهاب توفيق أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في مدفأة موجودة في غرفة والده.