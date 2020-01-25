عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

تعرض موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي، "فيسبوك"، لعطل مفاجئ، مساء اليوم السبت.

وحدث العطل لدى آلاف المستخدمين في معظم بلدان العالم، في حين سجل موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، العديد من التقارير بالعطل.

وشكا مستخدمو "فيسبوك" من عدم تمكنهم من إعادة تحميل صفحة الأخبار الخاصة بهم، بينما شكا البعض الآخر من عدم قدرته على تسجيل الدخول إلى حسابه، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأبلغ العديد من مستخدمي موقع "تويتر"، أن حساباتهم على موقع "فيسبوك" تظهر رسالة أن "هناك أمر خطأ حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".

Is Facebook down for anyone? pic.twitter.com/SnApxDYTDD — 𝓜𝓸𝓻𝓰𝓪𝓷 (@morgan_lizzaaa_) January 25, 2020

هو فيسبوك فيه حاجه؟ — BAKR (@mBakrrr) January 25, 2020

​وسبق لمنصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن تعرضت لأعطال خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما تعرض إلى جانب منصة الصور والفيديوهات "إنستغرام"، التابعة له لعطل ضرب معظم دول العالم.