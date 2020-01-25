نادية لطفي في "العناية المركزة" للمرة الثانية بعد تدهور حالتها الصحية

وشعرت الممثلة، التي تعد من أبرز ممثلات السينما المصرية في فترة الخمسينيات والستينيات، بضيق شديد في التنفس، ناتج عن بعض المضاعفات بسبب نزلة برد حادة لحقت بها، فضلا عن معاناتها من أعراض مرضية أخرى، الأمر الذي دعا إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
وكانت نادية لطفي، دخلت غرفة العناية المركزة منذ عدة أيام، عقب احتفالها بعيد ميلادها، وذلك إثر إصابتها بنزلة برد حادة، وتعافت وخرجت إلى غرفتها العادية؛ التي تقيم فيها بشكل دائم منذ عدة سنوات، لكنها لم تمكث فيها سوى يومين قبل إعادتها مرة أخرى إلى الرعاية المركزة.
وشارك عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني في عيد ميلاد نادية لطفي الـ83، ومن بينهم الممثلة إلهام شاهين، التي شاركت مقطع مصور معها من هذه المناسبة.
وكان أول ظهور سينمائي لبولا شفيق، الشهيرة بـ"نادية لطفي"، في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج عام 1958، وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها "الخطايا" و"للرجال فقط" و"الناصر صلاح الدين" و"السمان والخريف" و"قصر الشوق"، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل "ناس ولاد ناس" في 1993.
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