مهرجان أبوظبي يكرم الفنان المصري يحيى الفخراني غدا

أعلن مهرجان أبوظبي، اليوم السبت، عن تكريم الممثل المصري، يحيى الفخراني، بجائزة المهرجان لعام 2020، تقديرا لمسيرته الفنية الاستثنائية.

وستقيم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الجهة المنظمة لمهرجان أبوظبي، حفل تكريم "الفخراني"، بدار الأوبرا المصرية، غدا الأحد.

وتحتفي جائزة مهرجان أبوظبي برموز الإبداع من مختلف مجالات الفنون التعبيرية، وبالمنجز الثقافي والفني بكل أشكاله وألوانه، وتم منح الجائزة من قبل لعديد من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين.

وتأسس مهرجان أبوظبي في عام 2004، بتنظيم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وبدأ كمنصة متواضعة للثقافة في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويعد المهرجان واحدا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية العالمية، والتي تقام سنويا في الإمارات العربية المتحدة، احتفاءا بالتميز الفني والإبداع، ساعيا إلى تعزيز الدور الكبير للموسيقى والفنون في لقاء الثقافات، وحوار الحضارات، وإثراء الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظبي كوجهة عالمية للمبدعين، ويمثل المهرجان منبرا إماراتيا وعربيا متميزا لإعلاء قيم الاحترام والتسامح.