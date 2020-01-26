بالفيديو... لحظة إنقاذ كلب عالق في إطار سيارة

تعرض كلب صغير، لوضع كاد ينهي حياته، قبل أن تتدخل مجموعة من أفراد الدفاع المدني لإنقاذه، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، مقطعا مصورا، يرصد لحظة إنقاذ الكلب، الذي علق داخل فتحة إطار سيارة.

FREE AT LAST: Firefighters come to the aid of a three-month-old puppy that got its head caught in a spare tire in Coachella, California. https://t.co/8UVqFo4z13 pic.twitter.com/gsvhT8SWsL — ABC News (@ABC) January 26, 2020

وقالت الشبكة إن الكلب الصغير عمره 3 أشهر، وأنه تم إنقاذه بعدما علق داخل إطار احتياطي خاص بإحدى السيارات.

ويظهر الفيديو، وضع بعض الزيت على الجزء المعدني، الذي أدخل الكلب الصغير رأسه بداخله، لكي تصبح عملية إخراجه أقل صعوبة.

ولم يتمكن أفراد الدفاع المدني من إخراج الكلب، مما دفعهم لاستخدام أدوات لقطع جزء من إطار السيارة، حتى يمكن إخراجه بسهولة.