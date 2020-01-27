نرويجي ينحت وسادة تبدو وكأنها حقيقية... فيديو

أبهر نحات نرويجي رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندما نحت وسادة، تبدو وكأنها حقيقية، لكنها في الأصل لا يمكن لأي شخص أن ينام عليها لأنها مصنوعة من الرخام.

وذكر موقع "designyoutrust" أن الفنان النرويجي هاكون أنتون فاغيراس صنع وسادة من الرخام الأبيض، وهي المادة الأكثر استخداما في تاريخ فن النحت، بسبب سهولة استخدامها.

قال النحات: "الرخام الأبيض يضفي جمالية خاصة على المنحوتات، ويجعلها أكثر واقعية، على الرغم من طبيعتها الجامدة".

View this post on Instagram A post shared by Håkon Anton Fagerås (@fageras_sculpture) on Dec 9, 2019 at 7:23am PST

ونشر فاغيراس عدة صور ومقاطع فيديو على حسابه الرسمي في "إنستغرام" توثق بعض مراحل صناعة الوسادة الغريبة، معلقا عليها بالقول: "صناعة بعض الوسائد الرخامية!".

وأكد فاغيراس أن صفات الرخام الأبيض تجعل المنحوتات تبدو وكأنها هشة، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الوسادة التي نحتها بدقة متناهية.

View this post on Instagram A post shared by Håkon Anton Fagerås (@fageras_sculpture) on Oct 9, 2018 at 9:32am PDT

وأضاف: "رؤيتها بالعين المجردة ستجعل الإنسان يعتقد أنها حقيقية وأنها مملوءة بالريش، وذلك بسبب شفافية ونقاء الحجر".