زوج نانسي عجرم يرد بطريقته على اتهامه بالقتل القصد

ونشر الهاشم، مؤخرا صورة عبر حسابه على "إنستغرام" يظهر فيها الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، وقال فيها: "أحب الاستماع إلى الأكاذيب في حين أني أعرف الحقيقة".

View this post on Instagram A post shared by DrF (@drfadielhachem) on Jan 26, 2020 at 10:26am PST

وذكرت صحيفة "النهار"، الجمعة الماضي، أنه تبين للتحقيق في حادث منزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، ومن شركة "داتا" للاتصالات، وخلافاً لما يتم تداوله، أن اللص محمد الموسى الذي اقتحم منزلهما، كان يتعقب الهاشم منذ فترة.

وأفادت الصحيفة بأن الموسى اتصل أكثر من مرة برقم العيادة الخاص بالهاشم، وهو الرقم المدوّن عبر الإنترنت والمتوافر للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقصاء المعلومات، وكشفت مصادر خاصة لـ"النهار"، أن الموسى لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصياً بتاتاً، مضيفة أنه زار محيط مقرّ العيادة مرّة واحدة، مشيرة إلى أن السارق زار المنطقة التي يقع فيها منزل الهاشم وعجرم مرّة واحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لاستكشاف المنطقة ما يثبت أنه لم يكن موجوداً في هذه المنطقة ولم يعمل فيها أبداً.

يذكر أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق. وعين الجلسة المقبلة في الملف للاستماع إلى إفادات شهود في العاشر من مارس/ آذار المقبل.