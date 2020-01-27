كونها أصبحت مصدر دخل...كيف تتصرف منصات التواصل الاجتماعي بعد موت الشخص

تطورت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حتى أصبحت تشكل مصدر دخل للكثير من الناس والمشاهير حول العالم، ولكن السؤال الأهم، ماذا يحدث بعد موت صاحب الحساب؟

أصبح مصير هذه الحسابات الإلكترونية للأشخاص بعد موتهم موضع نقاش، واختلفت وجهات النظر وخاصة أن هناك حسابات تحوي على الملايين من المتابعين، وتحول فيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي إلى مصدر دخل، حيث يجني بعض المشاهير والمدونين ملايين الدولارات شهريا.

وتختلف آراء الناس حول ما يجب فعله في حال موت الشخص، حيث يفضل بعضهم أن تظل حياة الشخص الرقمية متاحة حتى بعد موته، لكي يتم تذكره دائما، في حين يفضل آخرون حذف الصفحة إلى الأبد حين يموت أحد أحبائهم.

تختلف سياسات منصات التواصل الاجتماعي بعد موت الشخص بين بعضها.

منصة التواصل الاجتماعي الأقوى "فيسبوك"

عندما قدم فيسبوك فكرة الحسابات التذكارية لأول مرة، كان بإمكان أي شخص الإبلاغ عن موت مستخدم، وهو ما يؤدي إلى غلق إمكانية الولوج إلى الحساب بشكل دائم، ومنعه من نشر تحديثات أو الظهور في إشعارات عيد الميلاد لدى أصدقائه، كما نقل موقع "أ ب س".

إلا أن المنصة أعلنت عام 2015 عن سياسة جديدة تقضي بطرح ما يسمى "جهة اتصال الوريث"، الذي بإمكانه في حالة وفاة المستخدم، الدخول على حسابه وتعليق منشور من منشوراته أعلى صفحته.

ولا تستطيع جهة اتصال الوريث، الذي يتم اختياره من بين أصدقاء الشخص المتوفى على فيسبوك، أن يقرأ رسائله الخاصة، لكن بإمكانه أن يغير صورة حسابه وأن يؤرشف صوره ومنشوراته.

وبإمكان المستخدمين أيضا أن يختاروا حذف حساباتهم بشكل دائم حين موتهم، عبر اختيار هذا الخيار من قائمة الإعدادات تحت إعدادات الأمان.

وبعد موت شخص ما بإمكان فرد من أفراد العائلة تقديم طلب بحذف حسابه عبر إرسال شهادة الوفاة.

تويتر لديه خيار وحيد

يقدم تويتر الخيار الوحيد المتاح عند وفاة أحدهم هو تعطيل الحساب، ولتعطيل حساب أحد المتوفين على تويتر، يطلب الموقع أن يقوم أحد أفراد الأسرة المباشرة بتقديم نسخة من هويتهم الشخصية وشهادة وفاة الفقيد.

إنستغرام

في إنستغرام هناك خياران حيث أنه من التبليغ عنه ليصبح حسابا تذكاريا، أو بإمكان فرد من الأسرة المباشرة تقديم طلب بحذف الحساب.

وفيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "بينتيريست" و"جي ميل"، فيتم إغلاق الحساب بناء على طلب من أحد أفراد العائلة.