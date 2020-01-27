أب ينقذ ابنته من الموت تحت عجلات القطار في مشهد يحبس الأنفاس... فيديو

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر رجل ينقذ ابنته من الموت المحقق أثناء مرور قطار في مشهد يحبس الأنفاس.

ويظهر في الفيديو، احتضان الأب لطفلته والتصاقهما بجدار مجاور لسكة القطار الذي كان يسير بسرعة كبيرة، قالت وسائل إعلام مصرية إنه بمحكة سكة حديد الإسماعيلية شمال شرقي مصر.

ووفقا لوسائل الإعلام، كانت الطفلة مغمى عليها، وسط صدمة وذهول من الموجودين وهم يدعون الله لإنقاذهما من الموت.

وقال ناشطون إن "القطار لم يتوقف عن السير، لمدة دقيقتين متتاليتين، ظل طوالهما الأب محتضنا ابنته بشدة".