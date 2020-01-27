سعودية تثير الجدل بفيديو بعد طلاقها

قررت السعودية أميرة الناصر الاحتفال بطلاقها من زوجها بدلاً من الحزن بوصفها أن هذا سيكون مغايرا.

وبجملة "الدنيا لم تتوقف على أحد"، بررت ارتداءها لفستان زفافها في يوم طلاقها بعد نشرها لعقد الطلاق عبر حسابها الرسمي في "سناب شات"، حيث قالت إن هذا الفستان تم تصميمه لأجل هذا اليوم.

وبين مؤيد ومعارض وناقد ضج موقع "تويتر" بحادثة الطلاق الغريبة.

فقال أحدهم يا جماعه حرام عليكم باين أنها عانت ويكفيها الانفصال تجون أنتم بعد تطقطقون.

#حفل_طلاق_اميره_الناصر ياجماعه حرام عليكم باين انها عانت ويكفيها الانفصال تجون انتم بعد تطقطقون

وبكرا القاكم بتاق ثاني تتكلمون عن التنمر شوفوا انفسكم !!

مع اني ماشوف فيها شي تهبل وقويه اختارت نفسها وكسبت صحتها 👍🏻

بالنهايه تجربه ولا وُفقت فيها والجاي باذن الله اجمل pic.twitter.com/dSmQzryC1n — ُ (@Lnln_789) January 27, 2020

في حين انتقد هذا الكلام آخرين حيث قال أحد الرواد "من الآخر اللي تحتفل بطلاقها وتسوي فيها ما همني وفكه منه هذي أكثر وحدة مغبونة ومنقهرة، يعني بلاش تصنع والمسألة واضحة، أحفظوا كرامتكم أقرفتونا بتصرفاتكم الغبية".

#حفل_طلاق_اميره_الناصر



من الآخر اللي تحتفل بطلاقها وتسوي فيها ما همني وفكه منه

هذي أكثر وحده مغبونه ومنقهره .. يعني بلاش تصنع والمسألة واضحه .. أحفظوا كرامتكم أقرفتونا بتصرفاتكم الغبية .. 😬 pic.twitter.com/BDT6pFOE6a — حنان |🌻. (@Ss_jj80) January 27, 2020

أما أميرة الناصر نفسها، فقد وصفت ماحدث بأنه "قضاء وقدر"، مضيفة أنها لا ترغب في ذكر أسباب الطلاق، وأنها لن تظل في المنزل في فترة العدة.

وأكدت أنها "ضحت بالكثير لأجل زوجها، ما تسبب في صدمتها لاحقا"، لافتة إلى أن زواجها استمر 9 سنوات، وأنها هي من رفعت دعوى طلاق، قبل أسبوع من الآن.

ورغم محاولة أميرة الظهور بمظهر اللامبالاة، إلا أنه بدا عليهاا التأثر والحزن خلال توثيقها احتفالها.

يذكر أن إعلان الناصر لطلاقها في مطلع يناير/ كانون الثاني جاء مفاجئاً، خاصة وأنها كانت قد نشرت في وقت سابق، مقطع فيديو وهي برفقة زوجها، وقد بدا عليهما الانسجام.

كما خرجت في مقطع آخر، نفت من خلاله جميع الإشاعات عن طلاقها، ومؤكدة أن "زواجهما سيستمر للأبد".