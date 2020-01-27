فيديو... حادث غريب في السعودية ونجاة شخص من الموت بمعجزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث مروع داخل محطة وقود "حويلان" في منطقة القصيم، بالسعودية.

ووثقت كاميرا داخل محطة وقود، اقتحام مركبة كانت تسير بسرعة متهورة، واصطدامها بأخری‎، كانت تتزود بالوقود.

وصدمت السيارة عامل داخل محطة الوقود، وأطاحت به بعيدا.

وذكر نشطاء عبر موقع "تويتر"، أن العامل الذي تعرض للدهس يعاني من إصابات بالغة لكنه نجا من الموت.