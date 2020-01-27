بعد سقوطه بين أنياب النمر... رجل يستعين بدهائه للنجاة من الموت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل سقط بين مخالب وأنياب نمر ضخم، في ولاية ماهاراشترا الهندية.

وفي رد فعل سريع وذكي، ادعى الرجل الموت وظل ساكنا حتى يخدع النمر الذي يفضل اصطياد الفرائس الحية.

وقام سكان القرية في الوقت نفسه، بإلقاء الحجارة على النمر، ليدفعوه إلى الفرار.

You want to see how does a narrow escape looks like in case of encounter with a #tiger. #Tiger was cornered by the crowd. But fortunately end was fine for both man and tiger. Sent by a senior. pic.twitter.com/1rLZyZJs3i — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 25, 2020

وتسبب هجوم النمر في إصابة ثلاثة قرويين، بينما لم يسفر عن أية وفيات.

وقال ساوان باهكار، رئيس جمعية الحفاظ على البيئة والحياة البرية في الهند: "الحادث المؤسف سببه عدم وجود مراقبة وتنسيق بين الولاية ومسؤولي الغابات".