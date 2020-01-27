"جراحة ثورية"... إزالة رئة مريض سرطان بطريقة جديدة

أجرى أطباء في بريطانيا، جراحة هي الأولى من نوعها تم خلالها إزالة رئة مريض بالسرطان.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، المريض ويدعى ريموند بيج صاحب الـ74 عاما، تم تشخيص حالته على أنها مرحلة متقدمة للغاية من بعد العثور على ورمين في الرئة.

وبإحداث شق صغير بين عضلات البطن، تمكن الجراحون من الوصول للرئة اليمنى المصابة، بدلا من إتلاف الصدر.

If you’re working in medicine like we are and need a little #MondayMotivation to keep on making progress, take a look at this pioneering new procedure to remove a lung using keyhole surgery. Incredible!



See: https://t.co/YNLb16wizp #VistaHealth #LungHealth #MRI #Xray — Vista Health (@Vistahealthuk) January 27, 2020

وأُدخلت كاميرا ومسبار لفصل الرئة وضغطها بإحكام في كيس شبكي، قبل أن يتم إخراجها من خلال الشق.

وعقب ساعتين ونصف من الجراحة، زالت آلام المريض وتمكن من الحديث والسير بسهولة.

وكانت جراحات سرطان الرئة تتم عن طريق فتح جانب الصدر بنحو 8 بوصات، بينما تترك التقنية الجديدة ندبة طولها بوصتين فقط.