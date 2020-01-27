لاعب كرة قدم يتلقى 3 بطاقات في غضون 12 ثانية... فيديو

أشهر حكم في دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم 3 بطاقات في غضون 12 ثانية، في وجه لاعب بعد أن ارتكب مخالفتين متتاليتين في الواقعة نفسها.

ارتكب لاعب "جارفورث تاون" أليكس لو مخالفة خشنة ضد أحد لاعبي بريدلنغتون تاون لمنع هجمة مرتدة ضد فريقه.

فقرر الحكم إتاحة الفرصة لصالح لاعبي بريدلنغتون تاون، لكن أطلق صفارته واحتسب ركلة حرة وأشهر البطاقة الصفراء مرتين متتاليتين في وجه اللاعب "لو" بعد تدخل اللاعب بعنف مجددا، ثم أعقب ذلك توجيه بطاقة حمراء.