صناديق خضروات أنقذت عجوزا أمريكية سقطت من الطابق السابع

أنقذت صناديق الخضراوات الموضوعة على الرصيف عجوزا أميركية عمرها 76 عاما من الموت بأعجوبة بعد سقوطها من الطابق السابع لمبنى بمدينة نيويورك عندما كانت واقفة على شباك في غرفة بشقتها، حيث ارتطمت بمجموعة من صناديق الخضروات والفواكه المتراصفة أسفل البناية.

وخففت الصناديق قوة ارتطامها لتظل على قيد الحياة ويقتصر الأمر على تعرضها إلى إصابات في الحوض والأضلاع وثقب في الرئة، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي نيوز".

نجت عجوز أمريكية يبلغ عمرها 76 عاما من الموت بأعجوبة وبقيت على قيد الحياة رغم سقوطها من الطابق السابع لبناية بمدينة نيويورك عندما كانت تطل من شباك في غرفة بشقتها، حيث ارتطمت بمجموعة من صناديق الخضروات والفواكه المتراصفة أسفل البناية.

Miracles do happen. Yesterday, a 76 year old woman fell from the 7th floor above one of our supermarkets, saved by landing on fruits and vegetables being loaded outside. Thank God. https://t.co/CWUbYhfutd — Avi Kaner (@AviKaner) January 25, 2020

​وأضافت "ديلي نيوز" أن العجوز تتلقى حاليا العلاج في المستشفى بعدما تولت واحدة من جاراتها إعلام الشرطة بالحادث وطلبت التدخل لفائدتها.

وتقول جارة العجوز التي أبلغت عن الحادث: "سمعت دويا هائلا أسفل البناء الذي أقيم به وشاهدت العجوز ملقاة على صناديق الخضروات والفواكه وظننت أنها ميتة، في حين أكدت الشرطة أن الضحية ارتطمت خلال سقوطها بشرفة في الطابق الثاني قبل السقوط أسفل العمارة.

وخلف خبر سقوط السيدة السبعينية ردود فعل بين النشطاء الذين وصفوا بقاء باربارا على قيد الحياة بـ"المعجزة"، وقالوا إنها محظوظة جدا بسقوطها على مجموعة صناديق خضروات أنقذتها من موت محقق.